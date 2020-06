Figo investe fortuna em sonho da filha Ex-futebolista proporciona novo desejo da filha Daniela que vai mudar-se para Pamplona, Norte de Espanha, para estudar Medicina. Uma Universidade frequentada por elite espanhola.

Uma vida com direito a tudo! Luís Figo não olha a gastos quando o motivo é contribuir para a felicidade das filhas, Daniela e Martina. Agora, prepara um investimento de milhares de euros - cerca de 100 mil - para a filha mais velha continuar os estudos em Medicina. A jovem, que já havia frequentado o curso de Biomedicina em Londres, vai iniciar em setembro próximo uma nova formação na mesma área, desta vez em Espanha. "Não acredito!", assinalou a filha em comum do ex-futebolista com a mulher, Helen Svedin, através das redes sociais. A jovem foi admitida na Universidade de Navarra, em Pamplona, uma das mais prestigiadas no país vizinho, frequentada pela elite espanhola.



Sucesso nas redes sociais

Uma ‘fotocópia’ da mãe, Daniela Figo faz furor no Instagram ou Facebook. Nestas plataformas, revela vários detalhes da sua vida íntima e também os resultados de diversas produções que protagoniza ao lado da irmã mais nova, Martina. Os cabelos louros, o rosto assimétrico e altura são características que encantam os milhares de seguidores, que vai acumulando. Entretanto, mais parada devido ao confinamento, Daniela mostrou-se mais vezes por casa, com várias rotinas como brincar com o cão ou praticar exercício.

