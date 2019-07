Figurante denuncia atitude de Goucha: ‘‘Vens assim vestida, sua porca!”

Youtuber, de 20 anos, diz que ficou chocada com frase do apresentador da TVI.

Hugo Alves

A youtuber Ana da Costa, conhecida como Little Ana, revelou um episódio passado há quatro anos com Manuel Luís Goucha que está a deixar as redes sociais num frenesim.A jovem, que agora tem 20 anos, conta que foi insultada pelo apresentador quando foi ao ‘Você na TV’, que na altura ainda contava com Cristina Ferreira, como figurante.Num vídeo, Ana começa por elogiar ambos, garantindo ser fã dos apresentadores, mas depois recorda, entre outros, o episódio que a deixou menos à vontade no programa da TVI. "Ele [Manuel Luís Goucha] sentou-se entre mim e outra rapariga e, pelo facto de eu estar com os ombros à mostra, disse-me: ‘Ah, vens assim vestida, sua porca!’ Claro que era tudo na brincadeira e hoje percebo".No entanto, revela que quando este episódio aconteceu ficou chocada. Nas redes sociais, os seguidores da youtuber exigem que a estrela da TVI peça desculpa a Ana da Costa.