Figurante preferida de Manuel Luís Goucha sofre grave AVC

Um AVC tirou-lhe umas das coisas que mais gostava de fazer, bater palmas no 'Você na TV'. Desde dezembro que não a via, mas quase todos os dias recebia uma mensagem a perguntar quando a ia visitar. Ganhei coragem. Não sei lidar com o infortúnio dos outros", contou.



Antes de gozar o seu período de férias, Manuel Luís Goucha visitou Dona Manuela e ofereceu-lhe um dos seus blazers. O comunicador optou por manter em segredo o estado de saúde da figurante.







Os últimos meses têm-se revelado dolorosos para Manuel Luís Goucha. Além de ter perdido a liderança do 'Você na TV', o apresentador sofreu em segredo com a ausência de uma figurante do matutino da TVI.A revelação foi feita por João Valentim, ex-repórter do programa do quarto canal, que fez uma visita surpresa, esta quarta-feira, 2, à sexagenária.