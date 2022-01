Figuras públicas mostram entrada em estilo no novo ano

Foram muitas as caras conhecidas que usaram as redes sociais para partilhar fotos do final do ano e desejar um bom 2022 a todos os seguidores.

Miguel Azevedo

Foi em festa, em ambiente mais privado ou mesmo entre alguns amigos, uns em traje mais arrojado, outros de uma forma mais clássica, em Portugal ou no estrangeiro, que muitas figuras públicas entraram no ano de 2022.Bárbara Bandeira, Matilde Mourinho (filha de José Mourinho), Cindy Álvarez García (mulher de Matheus Uribe do FC Porto), Isaac Alfaiate, Filipa Nascimento ou Ricardo Pereira foram algumas das caras conhecidas que partilharam o momento do Réveillon.Um destaque especial para a atriz Sofia Ribeiro, que teve de cancelar a viagem à Madeira e fazer a Passagem de Ano em casa depois de ter testado positivo à Covid-19, e para Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, que deram as boas-vindas a 2022 num resort no México, na companhia de Carolina Carvalho e David Carreira.