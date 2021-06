Filha de ex-jogador do Sporting Fredy Montero nasce com problema cardíaco

O ex-jogador do Sporting Fredy Montero e a mulher Alexis vivem dias de angústia por causa da filha, Margo Bettina, nascida a 27 de maio, que foi diagnosticada com um problema cardíaco. Os últimos dias têm sido de sofrimento e preocupação para a família, que tem visto a bebé a lutar pela vida.





O casal recorre a orações pela recuperação da menina. “Juntem-se a nós em oração pela nossa filha Margo. Estamos com fé numa recuperação completa no coração e mente e abastecemos forças enquanto passamos por este momento difícil nas nossas vidas”, escreveu Alexis.



As últimas horas têm-se revelado essenciais para o bem-estar da bebé, que está a responder aos tratamentos. “Tudo o que está a acontecer à Margo são respostas a todas as rezas e continuamos a ver os milagres a acontecer”, apontou a companheira do atleta, que atualmente joga nos Estados Unidos. “O nosso Deus é um bom Deus e ele tem-na na palma das mãos! Aguardamos.”



Fredy e Alexis são pais de duas meninas: Vivienne e Ruby. Durante a passagem por Portugal, a família revelou o sofrimento de ter perdido o terceiro bebé. “Esperamos um dia encontrar no céu este filho, que é hoje mais um anjo”, assinalou o jogador, após a mulher sofrer um aborto.