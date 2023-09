Filha de Albarran é a 16.ª mulher mais poderosa da banca

01:30

A revista ‘Forbes Portugal’ acaba de lançar a lista das 50 Mulheres Mais Poderosas nos Negócios e na 16.ª posição está Francisca Albarran-Bonde, a terceira filha do falecido jornalista Artur Albarran (com a ex-jornalista Paula Colaço) que, aos 29 anos, ocupa o cargo de vice-presidente da área de investimento do Bank of America, em Londres.Depois da licenciatura em Economia, na Nova SBE (School of Business and Economics), Francisca rumou ao Reino Unido para fazer um mestrado em Finanças e já não voltou a Portugal. Em 2021 entrou no Bank of America, uma estrutura que no ano passado gerou receitas de 122 mil milhões de euros.Em entrevista, Francisca Albarran-Bonde admite que o cargo que conquistou implica uma grande "resistência para aguentar rotinas de trabalho em que as 24 horas do dia não são suficientes".Segundo a própria, um dia normal começa às nove da manhã e termina à meia-noite. Mas tem compensações – que não apenas um salário com que poucos podem sonhar. "Trabalhamos com clientes e negócios que definem a sociedade e a economia atual. A missão dá-me sentido de realização", afirmou.