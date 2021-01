Filha de Alexandra Lencastre acusa Rogério Samora de ser "um grande sacana”

O ator acusou a diva da ficção de ter mentido ao alegar estar doente para não participar na nova novela da SIC, ‘Amor, Amor’, e a resposta surgiu por parte de Margarida Bakker, a filha mais velha de Alexandra Lencastre.



Já foram grandes amigos, no entanto, atualmente, Rogério Samora, de 61 anos, e Alexandra Lencastre, de 55, parecem ter razões de queixa um do outro.O ator acusou a diva da ficção de ter mentido ao alegar estar doente para não participar na nova novela da SIC, ‘Amor, Amor’, e a resposta surgiu por parte de Margarida Bakker, a filha mais velha de Alexandra Lencastre.

“O Rogério Samora é um sacana. Falta-lhe tanta empatia... que desilusão”, escreveu a jovem numa story do Instagram.





Entrevista arrasadora



A jovem, de 24 anos, que integra o elenco da novela, não gostou da forma como o ator falou da sua mãe. “Fiquei surpreendido quando me disseram que ela, afinal, não faz a novela. Até porque nos ensaios, e antes, houve conversas entre nós sobre isso”, começou por dizer Rogério Samora em entrevista à revista ‘TV Guia’, desvalorizando as justificações de Alexandra.



“Se assim for, quero desejar-lhe rápidas melhoras. Mas, para ser sincero, acho que ela não está doente. Agora, não tenho nada a ver com as decisões dos meus colegas. São livres de fazer o que quer que seja”.



Margarida Bakker estreia-se na televisão

Margarida Bakker, fruto da relação de Piet Hein Bakker e de Alexandra Lencastre, integra o elenco de ‘Amor, Amor’, da SIC. Trata-se da novela que, originalmente, iria ser protagonizada por Alexandra Lencastre e que iria marcar o seu reencontro com Rogério Samora, 12 anos depois de terem feito ‘Fascínios’. Margarida interpretaria o papel atribuído à mãe quando era jovem.



No entanto, a atriz acabou por ficar afastada do projeto, mesmo depois de o seu nome ter sido anunciado pelo canal de Paço de Arcos. Luísa Cruz assumiu a personagem e Margarida continuou ligada à novela, provando que quer seguir as pisadas da mãe no pequeno ecrã.