Filha de Alexandra Lencastre conta como apoiou a mãe na luta contra a Covid-19

Alexandra Lencastre, de 55 anos, foi fintada pela vírus da Covid-19 que a atirou para uma cama de hospital. A atriz da SIC esteve internada mais de uma semana e ultrapassou momentos de medo e angústia com a sua saúde.A filha mais velha, Margarida Bakker, foi um dos principais apoios na recuperação da atriz, que sofreu com as sequelas da doença.", recordou Margarida à 'TV Guia'.A saída do hospital foi um alívio para Margarida que na fase inicial chegou a temer que a doença tivesse afetado a memória da progenitora. , disse.O processo de recuperação em casa levou Alexandra Lencastre a aproximar-se da filha. ", confidenciou.Recorde-se que, devido à doença, Alexandra Lencastre sofreu uma perda drástica de peso. A atriz perdeu 18 kg e viveu momentos de desespero.