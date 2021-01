Filha de Alexandra Lencastre em bate boca com fã

01:30

A estreia de Margarida Bakker, filha mais velha de Alexandra Lencastre, na novela ‘Amor Amor’, da SIC, está a dar que falar. A jovem, de 24 anos, foi muito elogiada através das redes sociais da mãe, mas não gostou do que leu. “Essa menina além de ser lindíssima, é uma atriz maravilhosa. Desejo tudo de bom”, apontou uma admiradora. O comentário irritou Margarida, que ripostou.









“É sempre bom perceber que para conseguir vingar nesta área [representação] é preciso ser bonita. Tanto mau ator modelo por aí. Não me podia estar mais a borrifar para a questão da beleza”. A indignação estendeu-se à forma como alguma parte do público menospreza a profissão. “O trabalho de ator não é respeitado neste País. Pessoas como a senhora só contribuem para este tipo de pensamento pequeno e mesquinho”, completou.

Na trama da SIC, Margarida interpretou a personagem Ângela em jovem, desempenhada na fase adulta por Luísa Cruz. Esta foi chamada à última hora para ocupar o lugar de Alexandra Lencastre, que abandonou a novela, alegando questões de saúde.





Na última semana, recorde-se, Margarida, que é fruto do casamento da atriz com o produtor holandês Piet-Hein Bakker, dedicou palavras amargas ao ator Rogério Samora, referindo-se a este como “um grande sacana”. Em causa está a postura do ator face aos motivos dados por Alexandra para abandonar repentinamente a novela ‘Amor Amor’.