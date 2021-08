Filha de Alexandra Lencastre sedutora sem sutiã

01:30





A filha mais velha de Alexandra Lencastre, Margarida Bakker, fez subir as temperaturas nas redes sociais ao publicar fotografias em que surge sexy sem sutiã.Na legenda escreveu “Pfizer boobs”, brincando com o relato de algumas mulheres, que garantiram que os seios tinham ficado maiores depois de terem recebido a vacina daquela farmacêutica.

As imagens da jovem, de 22 anos, que é fruto da antiga relação de Alexandra com o produtor Piet-Hein, mereceram diversos comentários no Instagram, entre os quais de figuras públicas como os atores João Reis ou Ana Bustorff, que se mostraram divertidos com o comentário.