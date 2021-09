Filha de amante do rei Juan Carlos de Espanha foi abusada

A denúncia de Sofia Cristo assombra mais uma vez a casa real espanhola

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sofia Cristo, filha de Bárbara Rey - que sempre foi apontada como uma das alegadas amantes do rei emérito Juan Carlos II -, está a participar na versão espanhola da ‘Casa dos Segredos’ e desvendou, em direto, que foi abusada sexualmente em riança. As declarações fizeram a Casa Real espanhola voltar a tremer. A concorrente, de 38 anos, contou que foi molestada sexualmente quando tinha apenas cinco anos, por alguém "muito próximo da família". A mãe também ficou a saber de tudo pela televisão."Um dia, uma pessoa, que nunca direi quem – peço desculpa, mãe –, abusou sexualmente de mim, mas eu não entendia o que era. Só duas amigas minhas e a minha terapeuta sabem disto. Nunca soube que isto me poderia afetar até ter ficado mais velha", afirmou Sofia perante o país.Há alguns anos, Bárbara Rey, de 71 anos, antiga apresentadora de televisão e socialite, foi acusada de ter extorquido milhares de euros a ao rei Juan Carlos para não revelar vídeos e fotos comprometedoras dos anos em que estiveram juntos.