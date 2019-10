Filha de Ana Malhoa encanta na Internet

01:30

André Filipe Oliveira

Aos 20 anos, Índia Malhoa tornou-se um caso de sucesso nas redes sociais. Embora confidencie pouco sobre a sua personalidade, a filha de Ana Malhoa e Jorge Moreira não hesita em partilhar várias fotografias ousadas e muito sensuais com os milhares de admiradores.Só no Instagram, a jovem acumula cerca de 90 mil seguidores. As imagens em que surge em biquíni ou poses mais reveladoras são alvo de muitos elogios por parte dos fãs. "Neste momento a irmã da Kim [Kardashian] está a chorar", lê-se num dos muitos comentários deixados na sua mais recente publicação, em que surge com um decote generoso, naquela rede social.Índia é muitas vezes comparada à socialite Kylie Jenner, de 22 anos, quer pela postura, quer pela imagem. Os fãs já chegaram a colocar em causa o aspeto físico da jovem. Alguns suspeitam até que a benjamim do clã Malhoa já possa ter recorrido à cirurgia estética para aumentar os lábios ou o peito. Críticas que não a deixam indiferente."Ainda estou para perceber se fazer plásticas, botox ou o que quiserem chamar é algum crime nesta sociedade", apontou recentemente, sublinhando o comportamento de muitos seguidores: "Cansada deste género de mensagens/comentários, entre outros, ofensivos diariamente", afirmou.