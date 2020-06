Filha de Angelina Jolie inicia tratamentos para mudança de sexo

primeira

Shiloh, afilha biológica de Angelina Jolie e Brad Pitt, sempre quis ser rapaz.Agora, segundo a imprensa internacional, a menina, que completou 14 anos no passado dia 27 de maio, já começou um tratamento hormonal, capaz de anular as suas características feminas, numa clínica em Santa Mónica, na Califórnia.O processo de transição do sexo feminino para o masculino já está em andamento há algum tempo e parece que a filha de Angelina e Brad vai finalmente concretizar o desejo de deixar de ser menina.Recorde-se que a vontade de mudar de sexo sempre foi conhecida e aceite pelos pais, que já falaram publicamente sobre o assunto.Em entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, Angelina já tinha confirmado a situação. "Desde os dois anos que ela nos pede que chamemos de John e gosta de se vestir como um rapaz. Na verdade, ela sempre pensou ser como um dos seus irmãos", disse a artista.Já Brad Pitt revelou apoiar a decisão da menina, "quaisquer que fossem as suas intenções no futuro".Recorde-se que Brad Pitt e Angelina Jolie oficializaram a separação em 2016, e juntos têm Maddox, de 18 anos, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 14, e os gémeos Knoxx e Vivienne, de 11 anos.Recentemente,