Filha de Angelina Jolie muda de sexo

Shiloh, a primeira filha biológica de Angelina Jolie e Brad Pitt, de 14 anos, já iniciou os tratamentos para mudança de sexo. De acordo com a imprensa internacional, trata-se de um tratamento hormonal que anula as características femininas, feito no Younique Surgery Center and Med Spa, em Santa Mónica, na Califórnia, Estados Unidos.



A menina sempre apareceu em público vestida com roupas e cortes de cabelo masculinos e nunca escondeu o desejo de ser um rapaz. Uma vontade totalmente apoiada pela família, que chegou a falar publicamente do assunto. "Desde os dois anos que ela nos pede que a chamemos de John e gosta de ser vestir como um rapaz. Na verdade, ela sempre pensou ser como um dos seus irmãos", contou Angelina, há uns anos, em conversa com a apresentadora Oprah Winfrey. Também Brad Pitt mostrou intenção de apoiar a filha, "quaisquer que fossem as suas escolhas no futuro". De acordo com uma fonte próxima da família, estão todos muito "orgulhosos de Shiloh" e do seu percurso até aqui.





Contactada pelo, a endocrinologista Sílvia Saraiva explica que a aceitação por parte dos pais é fundamental. "Por muito que a alteração de sexo possa parecer assustadora para a família, é essencial haver acompanhamento aos jovens. A não aceitação dos pais é a principal causa de ansiedade e depressão. Se existir esse apoio, e apesar de toda a dificuldade e sofrimento do processo, pode conseguir-se jovens felizes".O processo de mudança de sexo é longo e passa por várias etapas. "Antes de mais tem de haver uma avaliação psicológica profunda. Neste caso, esta jovem desde muito pequena que expressa a sua vontade de ser um rapaz. Mas é sempre importante perceber-se se é uma coisa transitória, um stress brusco ou se é uma coisa interior e profunda".Quatro anos depois do divórcio de Brad Pitt, Angelina Jolie, explicou que o fez a pensar no bem-estar dos seis filhos. "Separei-me pelo bem-estar da minha família. Foi a decisão certa. Continuo focada em que eles ultrapassem. Houve quem se aproveitasse do meu silêncio, e as crianças veem mentiras sobre si mesmas nos media, mas eu lembro-as de que elas conhecem a sua própria verdade e as suas próprias mentes. Na verdade, são seis jovens muito corajosos e muito fortes", revelou, em entrevista à ‘Vogue’.A atriz de 45 anos diz que Maddox, de 18 anos, Pax, de 16, e Zahara, de 15, que são adotados, Shiloh, de 14, e os gémeos, Knox e Vivienne, de 11, fruto da relação com Brad Pitt, são todos crianças felizes. "Com os meus filhos adotivos, não posso falar de gravidez, mas falo com muitos detalhes de amor, sobre a jornada para os encontrar, e como foi olhar para eles pela primeira vez", disse, acrescentando: "Para eles, nunca devem perder o contacto com a sua terra natal".De acordo com a endocrinologista Sílvia Saraiva, só depois de um longo processo de amadurecimento e de acompanhamento psicológico é que se poderá avançar para a cirurgia de mudança de sexo. "Na primeira fase, há um tratamento hormonal para inibir os carateres sexuais secundários do sexo com que se nasce, neste caso [de Shiloh] é a parte mamária. Depois, há a estimulação do sexo para o qual se pretende mudar e só numa última fase é que se passa à cirurgia", explica, revelando que todo este processo envolve "muito stress" para os jovens.Shiloh tem acompanhamento psicológico há vários anos para a ajudar com a decisão de mudar de sexo. Os pais, os atores Angelina Jolie e Brad Pitt, apoiam publicamente a decisão.De acordo com a lei atual, os jovens com menos de 18 anos em Portugal terão de ter autorização dos pais para iniciarem os tratamentos hormonais para mudarem de sexo.A endocrinologista Sílvia Saraiva considera que depois de se fazerem tratamentos hormonais, deverá haver um período de adaptação à nova imagem e a cirurgia não deverá ser feita antes dos 18 anos.Mais do que a aceitação da sociedade, os jovens anseiam pelo apoio dos pais. "É a parte mais positiva em todo o processo", assegura Sílvia Saraiva.