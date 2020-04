Filha de António Costa mantém planos de casamento e mostra esperança no futuro

Primeiro ministro deu a novidade aos jornalistas no dia das eleições.



O primeiro-ministro esteve recentemente à conversa com Cristina Ferreira durante o programa da apresentadora, nas manhãs da SIC. Cristina Ferreira garantiu que não tratava António Costa de forma especial em relação aos outros convidados.

Com o país em estado de emergência devido ao surto de coronavírus, António Costa tem mantido a esperança de que melhores dias virão e de que poderemos retomar a normalidade em breve, se forem adotados os comportamentos e medidas certas.O primeiro-ministro admitiu não saberdevido à pandemia, mas, para já, mantém os planos de casar a filha, Catarina, momento que está agendado para o outono. António Costa anunciou o casamento da filha, em comum com a mulher, Fernanda Tadeu , com quem mantém a relação há mais de 30 anos, no dia das eleições legislativas, onde comunicou que, após as eleições, ia visitar alguns dos locais onde Catarina gostaria de dar o nó.Catarina, de 26 anos, prepara-se para oficializar o namoro com o companheiro, e a família tenta manter o espírito positivo e não cancela a data agendada para realizar a cerimónia.