Filha de António Costa vai subir ao altar

Em dia de eleições, António Costa acabou por fazer uma inconfidência sobre a sua família: a filha, Catarina Tadeu Costa, de 26 anos, vai subir ao altar em breve.Depois de ter votado em Benfica, este domingo de manhã, Costa disse aos jornalistas que iria ter um dia diferente. "A minha filha quer mostrar-nos os sítios que anda a escolher para casar. Tenho de ir ter com ela", partilhou, divertido.No ano passado, o primeiro-ministro teve de fazer o mesmo com o filho, Pedro, que oficializou o namoro com Sara Rocha na Igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique, Lisboa. A festa decorreu no espaço Montes Claros.