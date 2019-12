Filha de António Feio recorda o pai com emoção: "Quem me dera abraçar-te"

braçar-te no outono, verão e primavera... Quem me dera...". escreveu, lembrando a música da fadista Mariza e continuou: "Seriam 65 Papi. Paizão guerreiro, minha inspiração, meu amor. Um brinde a ti".



Antes, no programa de Cristina Ferreira, também a apresentadora fez questão de mimar Bárbara, que esteve no formato a representar uma marca. "Eu fiquei aqui de propósito só para te dar um beijinho maior. Hoje é e será sempre um dia especial. Faria 65 anos, se estivesse vivo, e tu tens que o celebrar. Aquilo que ele nos deu, deu-te ainda mais, enquanto teu pai", disse a estrela da SIC.









Foi há nove anos que António Feio morreu após uma dura batalha contra o cancro e a filha, Bárbara, revela que não há um dia em que não sinta a sua falta.Esta sexta-feira, no dia em que o pai completaria 65 anos, a designer fez questão de recordar o ator nas redes sociais.