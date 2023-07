Filha de Armando Pereira gasta 83 milhões de euros em imóveis

Gaelle Pereira Benchetrit, filha de Armando Pereira - o cofundador da Altice que está indiciado de 11 crimes de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação no âmbito da ‘Operação Picoas’ -, detém dois apartamentos de alto luxo, no valor conjunto de 83 milhões de euros, num dos maiores arranha-céus residenciais de Nova Iorque, a quinta estrutura mais alta da cidade.Veja mais no Correio da Manhã