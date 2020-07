Filha de Blaya faz teste à Covid-19 depois de apresentar sintomas da doença

A filha da cantora Blaya foi submetida ao teste da covid-19, após apresentar sintomas da doença. A menina de três anos deixou os médicos em alerta devido aos fortes sintomas que teve.

Nas redes sociais, a artista partilhou um desabafo, no qual revela que viveu dias de ansiedade.

"E finalmente sei a resposta…Negativo! (…) Quarta-feira a Lau começou com febre e vomitou durante a tarde e depois durante a madrugada. Tinha quase 40 graus de febre e garganta super inflamada… durante dois dias dormi duas horas durante a noite porque ela acordava com pesadelos e sei lá", começou por contar Blaya na legenda do conjunto de fotografias que partilhou ao lado da menina.

"Sexta liguei para a saúde 24 e mandaram a Lau fazer o teste à Covid-19! Lá fui eu com a minha pequena ao hospital (ela odeia hospitais), fizemos o teste e ela começou a melhorar. De sexta para sábado só acordámos uma vez e deixei-lhe o xarope e de sábado para domingo conseguimos finalmente dormir a noite toda!", acrescentou.

A cantora não conseguiu esconder a felicidade e o alívio ao receber o resultado. "E agora recebo a chamada que deu negativo! Oh meu amor…Está tudo bem", terminou.