Filha de Cristiano Ronaldo celebra um ano de vida

"Parabéns pelo teu primeiro ano de vida, meu amor. O papá ama-te muito!".





E logo se juntaram imensos comentários a desejar os parabéns à menina.



Relembre-se que há um ano a família sofria ainda com a morte de Ángel, o gémeo de Bella que não resistiu ao parto.







View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Hoje é um dia muito especial para Cristiano Ronaldo e para a sua família.A filha mais nova do craque português, Bella Esmeralda, completa, hoje, um ano e a data já foi assinalada no Instagram do jogador.Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia com a filha ao colo e escreveu na legenda: