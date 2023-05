Filha de Cristiano Ronaldo operada de urgência

de

, Arábia Saudita.O casal foi visto na unidade de saúde com a criança e a falar com o médico. O site 'First Sportz' foi quem avançou com a informação, divulgfando inclusive uma fotografia do casal no hospital.Contudo, a informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma fonte ligada à família.Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Gio também são pais de Bella Esmeralda, de um ano. O atleta ainda é pai dos gémeos Eva e Mateo, de cinco, e de Cristianinho, de 12.