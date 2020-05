Filha de Diana Chaves encanta na piscina vestida de sereia

19 mai 2020 • 18:39

Diana Chaves dança com a filha e encanta fãs

Aos 10 anos, a pequena Pilar ainda sonha em ser uma sereia. Um desejo que está ao alcance da filha de Diana Chaves e César Peixoto, que se vestiu a vigor para uma tarde de mergulhos na piscina na casa de campo da família, em Braga.Nas redes sociais, o rosto da SIC não se resistiu a partilhar uma imagem da filha, que surge a boiar na piscina com o fato de sereia.Recorde-se que ao longo das últimas semanas de isolamento social, Diana Chaves tem dedicado o tempo livre a família, em especial à pequena Pilar que faz as delícias da família com as suas brincadeiras.