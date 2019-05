Filha de Dias Loureiro suspeita de branqueamento de quatro milhões de euros em Espanha

A filha do ex-ministro Manuel Dias Loureiro, Catarina Dias Loureiro, é suspeita do crime de branqueamento de capitais de quatro milhões de euros em Espanha, avança o jornal El País.Estas suspeitas decorrem no âmbito de uma investigação que envolve o político Raúl Morodo, antigo embaixador de Espanha na Venezuela e sogro da filha do ex-ministro.De acordo com o diário espanhol, a Polícia Nacional levou a cabo várias várias buscas domiciliárias e em escritórios de advogados, apreendendo milhares de documentos relacionados com o branqueamento, em Espanha, de cerca de quatro milhões de euros provenientes da empresa Petróleos da Venezuela (PDVSA).A investigação conduzida pelo juiz Santiago Pedraz da Audiencia Nacional, conseguiu apurar, até ao momento, que o dinheiro terá origem em falsos serviços de consultoria financeira praticados entre 2008 e 2013. O magistrado tem na sua posse contratos celebrados entre o marido de Catarina Loureiro e a PDVSA, bem como faturas que titulavam serviços inexistentes.Os contactos entre a PDVSA e Alejo Morodo começaram logo após o embaixador Raúl Morodo ter deixado o seu posto na Venezuela, onde esteve colocado entre 2004 e 2007. O primeiro contrato foi celebrado em agosto de 2008, com Alejo a receber 700 mil euros por assessoria jurídica à PDVSA em Espanha e Portugal.Para fazer chegar os quatro milhões a Espanha, Raúl Morodo e o seu filho, Alejo, constituíram diversas sociedades offshore no Panamá, pelas quais circulou o dinheiro antes de chegar ao seu destino final. Uma vez em Espanha, o dinheiro terá sido dissimulado em várias contas bancárias, entre as quais as de Catarina Loureiro que está impedida de sair do país.Em comunicado ao Observador, Catarina Dias Loureiro negou que "tenha sido detida ou chamada a prestar declarações em qualquer investigação policial".