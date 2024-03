Filha de Diogo Piçarra e Mel Jordão celebra aniversário com festa de sonho

10:26

A filha de Diogo Piçarra e Mel Jordão, celebrou na segunda-feira, dia 4 de março, quatro anos de vida. Esta data foi assinalada com uma grande festa que teve direito a muita animação.A maquilhadora fez questão de partilhar um vídeo no seu Instagram onde mostrou como decorreu o dia. Nesse vídeo é possível ver a decoração em tons de cor de rosa, o bolo de aniversário que tem escrito Pepi, como os pais tratam carinhosamente a sua bebé, várias crianças a brincar no trrampolim e ainda a filha do cantor a soprar a velas do bolo ao colo da mãe.