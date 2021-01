Filha de Figo namora com primo do rei Felipe VI de Espanha

01:30

Vânia Nunes

Daniela, a filha mais velha do ex-internacional português Luís Figo, está apaixonada. O eleito é Lozano, modelo de 27 anos, primo do rei de Espanha, Felipe VI, por parte da família do pai, Juan Carlos.A relação dura há já vários meses, de acordo com a imprensa espanhola, no entanto, foi agora assumida pelo jovem nas redes sociais, ao publicar uma foto na neve que testemunha o romance. O casal esteve a esquiar na estância de Baqueira-Beret, nos Pirenéus Catalães, por onde também passaram os pais e as irmãs de Daniela. "São um casal, oficialmente", confirmou uma fonte ao site Vanitatis. "Os pais da Daniela estão encantados com Beltrán e ela já o apresentou às amigas".A relação é, para já, vivida à distância. Enquanto Daniela, de 21 anos, estuda Biomedicina na Universidade de Navarra, Beltrán vive em Madrid, onde dá cartas como manequim e, mais recentemente, ator.