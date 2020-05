Filha de Figo vai tirar curso de medicina que custa 100 mil euros

, a filha mais velha de Luís Fígo, quer seguir Medicina e vai frequentar um curso no valor de 100 mil euros.Depois dos estudos de Biomedicina em Londres nos últimos três anos, a jovem de 21 anos foi admitida na Universidade de Navarra, em Pamplona, no Norte de Espanha., escreveu a filha em comum do ex-futebolista com a mulher, Helen Svedin, através das redes sociais ao partilhar a alegria de saber que conseguiu alcançar o objetivo.Após realizar o exame online, devido à pandemia que se vive do novo coronavírus, Daniela conseguiu passar e vai passar os próximos seis anos a estudar nesta conceituada universidade espanhola, uma das mais prestigiadas e caras., refere uma fonte à 'Nova Gente', que estudou na mesma universidade.O curso de Medicina nesta universidade prestigiada ronda os 16 mil euros por ano, o que vai rondar os 100 mil euros ao fim dos seis anos em que Daniela vai integrar a unidade escolar, acrescidos das despesas que a jovem terá na habitação e alimentação durante esse tempo.Além de dedicada aos estudos, Daniela Figo também capta as atenções nas redes sociais, onde já conta com mais de 70 mil seguidores e colecciona rasgados elogios pela beleza e sensualidade evidentes. Luís Figo é também pai de Martina, de 18 anos, e Stella, de 15 anos, frutos do mesmo casamento com Helen Svedin, que dura há 19 anos.