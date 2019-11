Filha de Gio Rodrigues conquista passerele

06:00

Com apenas quatro anos, Maria Clara foi a grande estrela da nova coleção para noivas de Gio Rodrigues. A filha do estilista conquistou a passerele na Alfândega do Porto, ao lado de rostos conhecidos como Olívia Ortiz e Maura Faial.Inspirado no filme ‘Casablanca’, dos anos 40, o criador apresentou a nova linha Bridal & Couture, Man & Woman 2020, marcada por tecidos fluidos e delicados, em que os tons cinza, bege e azul se destacaram.O resultado foi uma noite repleta de glamour e elegância que serviu, também, para celebrar o 20º aniversário da marca.