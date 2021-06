Filha de Harry e Meghan Markle não será princesa

13:04

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, a filha de Harry e Meghan, que nasceu no passado dia 4 de junho, está, por força de uma lei de 1917, excluída de receber o titulo de princesaSeja como for, a verdade é que Lilibet Diana vem ao mundo carregada de simbologia num ano particularmente atribulado para a família real inglesa. O seu nome (que já gerou polémica) é uma homenagem à rainha Isabel IIA este simbolismo todo, acresce o facto de Meghan Markle ter anunciado publicamente a gravidez no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados nos EUA e na Europa, curiosamente o mesmo dia escolhido por Diana em 1984 para anunciar que estava grávida de Harry.O nascimento de Lilibet Diana foi anunciado por Harry e Meghan através de comunicado publicado no site Archewell, fundação gerida pelo casal.Lilibet Diana nasceu em Santa Bárbara, na Califórnia, nos EUA com 3,5 kg e vem juntar-se ao irmão Archie, que nasceu ainda em Londres em 2019.