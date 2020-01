Filha de Helena Costa internada há mais de uma semana

"Tenho estado ausente do Instagram...há uma explicação e tal como partilho com vocês as coisas boas, também sinto que vocês merecem saber o que se está a passar.escreveu nas redes sociais.A Mercedes só agora começou a dar sinais de que está a melhorar e mal vejo a hora de a ter em casa junto da irmã! Em breve voltaremos mais fortes que nunca!", adiantou a atriz referindo-se á irmã gémea da bebé.Recorde-se que Helena Costa foi obrigada a alterar os planos da passagem de ano devido à gravidade do estado de saúde das meninas.