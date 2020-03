Filha de João Pinto vai ser mãe de um menino

A filha do antigo jogador João Pinto e de Carla Baía, Diana, de 29 anos, está grávida pela primeira vez, fruto da relação com o namorado, Ricardo Menezes, da mesma idade, e revelou agora o sexo do bebé. Vai ser um menino.

Depois de anunciar no final de fevereiro que estava grávida, a jovem decidiu partilhar hoje, dia 18 de março, esta novidade com os fãs através das redes sociais.

Junto a uma fotografia onde surge sorridente a segurar um papel onde se pode ler "It’s a boy [É um menino]", a filha do antigo craque dos relvados escreveu na legenda: "A ansiedade era muita mas finalmente temos a confirmação: vem aí um MENINO! Estamos mais que preparados para partilhar com ele todo o amor que vai aqui dentro".

"Foi um bebé planeado…só não planeámos que fosse tão rápido! Quando me perguntavam se era menino ou menina, dei por mim a pensar muitas vezes no 'cliché' de que o que importa mesmo é que venha com saúde", disse a assistente de bordo, em entrevista à ‘Nova Gente’, garantido que é também um bebé "muito esperado".

Apesar de já saber o sexo do bebé, Diana confessa que o casal está com algumas dificuldades na escolha do nome do bebé, pelo que estão a "aceitar sugestões" dos seguidores.

"Está muito complicado escolher o nome... se fosse menina tínhamos uma data de nomes que gostávamos... para menino é mais difícil escolher! "confessou ainda.

Radiante com a experiência da maternidade, Diana revela: "Vou tentar ao máximo ensinar todos os valores com que me identifico: respeito, positividade, bondade e gratidão".

Recorde-se que João Pinto anunciou em fevereiro que será pai pela quinta vez. Diana conta que quando o seu pai lhe deu a notícia de que ia ter mais um filho, ela também já estava grávida mas não sabia: "Quando contei ao meu pai que estava grávida, ele brincou e disse que teríamos de comprar um autocarro para dar para todos", disse, sem esconder a felicidade da família.

O nascimento do filho de Diana Baía Pinto está previsto para final de agosto.