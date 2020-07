Filha de Joe Jonas e Sophie Turner já nasceu

Joe Jonas e Sophie Turner foram pais pela primeira, na passada quarta-feira, dia 22 julho de uma menina.

Segundo o site de entretenimento norte-americano, ‘TMZ’, a bebé nasceu num Hospital em Los Angeles. Ainda de acordo com o site, Willa foi o nome escolhido para a recém-nascida, algo que está a suscitar alguma curiosidade entre os fãs, visto que o nome pertence a uma personagem da série, 'Game of Thrones', na qual a atriz participou.

Entretanto, o representante do casal confirmou a notícia à revista ‘People’. "A Sophie Turner e o Joe Jonas têm o prazer de anunciar o nascimento da bebé", disse.

Uma fonte próxima do canal revelou ao ‘Entertainment Tonight’ que o casal está radiante com a chegada da bebé. "Estão a aproveitar este momento especial e só partilharam a notícia com os familiares e amigos", afirmou.

Recorde-se que Joe Jonas e a Sophie Turner estão casados desde junho de 2019.