Filha de John Travolta homenageia a mãe: “Nunca conheci ninguém tão corajoso”

14 jul 2020 • 12:40

A filha de John Travolta utilizou as redes sociais para partilhar uma mensagem de despedida à mãe, Kelly Preston, que morreu na esta segunda-feira, dia 13 julho, vítima de cancro da mama.

Ella Travolta, de 20 anos, elogiou a mãe, agradecendo-lhe o papel que desmepenhou na sua vida. "Nunca conheci ninguém tão corajoso, forte, bonito e carinhoso como tu. Qualquer pessoa que tenha tido a sorte de te conhecer ou de ter estado na tua presença concordará que tens um brilho e uma luz que nunca deixam de brilhar e que fazem com que qualquer pessoa à tua volta se sinta instantaneamente feliz", começou por escrever no Instagram.

"Obrigada por teres estado lá para mim. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua ajuda e obrigada por teres tornado este mundo um lugar melhor. Tornaste a vida tão bonita e eu sei que continuarás a fazê-lo, sempre. Amo-te tanto, mamã", terminou.

Recorde-se que Kelly Preston casou-se com John Travolta em 1991. O casal teve três filhos: Ella, de 20 anos, Benjamin, de nove anos, e Jett, que morreu em 2009 com 16 anos, após sofrer uma crise convulsiva, consequência do autismo que o jovem sofria.