Filha de Jorge Mendes arranca suspiros com curvas ousadas

Filha de Jorge Mendes tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Prestes a celebrar o 29º aniversário, Marisa Mendes, filha do conhecido agente de futebol Jorge Mendes, elegeu o Algarve para desfrutar de alguns dias de férias na companhia de familiares e amigos. A bordo de um barco nas águas do Sul do País, a jovem empresária surpreendeu ao surgir com um biquíni reduzido que deixa em evidência o seu lado mais sexy e provocador.Além do seu corpo tonificado do qual se mostra bastante orgulhosa, também o bronze dourado não passou despercebido. Recorde-se que a filha de Mendes não assume nenhuma relação amorosa há cerca de três anos e tem optado por manter a sua vida pessoal longe dos olhares mais atentos.Ao longo das últimas semanas, Marisa Mendes aproveitou para realizar algumas viagens, entre as quais à Ilha do Sal, em Cabo Verde, e a Marrocos. Nas redes sociais soma mais de 200 mil seguidores, que seguem as suas rotinas e não se inibem de elogiar a sua beleza e elegância.