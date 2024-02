Filha de Jorge Mendes mostra-se apaixonada

01:30

Marisa Mendes, filha do agente de futebol Jorge Mendes, voltou a encontrar o amor. A nova cara-metade da empresária, de 31 anos, é Ricardo Lopes, especialista em segurança informática, que estudou em Veneza e na Universidade Católica.Apesar de ser bastante discreta sobre a sua vida pessoal, Marisa Mendes tem publicado várias imagens com o namorado e mostrou-se completamente apaixonada. Os dois estiveram na Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e partilharam uma fotografia dos dois no ecrã gigante. "É uma história de amor", escreveram na legenda da publicação feita no Instagram.Vale recordar que Marisa Mendes trabalha com o pai, considerado o maior agente desportivo no futebol, e foi por isso que ganhou mediatismo, nomeadamente por, durante em determinada fase, ser a responsável por gerir as redes sociais de Cristiano Ronaldo, um dos ídolos do desporto com mais seguidores no Instagram e no Facebook.