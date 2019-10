Filha de Lili Caneças enfrenta cancro da mama

A família de Lili Caneças vive um momento conturbado.A filha da socialite, Rita, fruto do casamento com o empresário Álvaro Caneças, está a lutar contra um cancro na mama. A artista plástica, de 49 anos, já iniciou os tratamentos de quimioterapia e, por isso, tem optado por uma rotina mais resguardada, sempre com o apoio total da mãe. Rita tem a seu cargo o filho Pedro, de 17 anos, que passa agora mais tempo com os avós.O estado de saúde da filha da ‘rainha’ do jet-set português é bastante frágil e são poucos aqueles que sabem da situação. Flávio Furtado, amigo de longa data de Rita, faz parte do restrito grupo que conhece a situação. Numa recente intervenção no programa ‘Você na TV’ deu a entender que a filha de Lili Caneças "está a passar uma fase muito difícil".Esta não é a primeira vez que a família Caneças é atormentada com o drama do cancro. Há dois anos, Lili foi diagnosticada com cancro num olho, na pálpebra direita."Apanhei o maior susto da minha vida, detesto falar de doenças", revelou a socialite numa recente entrevista, onde partilhou pela primeira vez o problema que enfrentou.Agora, mostra-se preparada para ajudar a sua benjamim a ultrapassar este momento delicado da sua vida.Jô Caneças morreu em março passado vítima de cancro.A última companheira de Álvaro Caneças lutou durante dois anos contra um cancro no pâncreas. Quis fazer tratamentos no estrangeiro, mas a doença impediu-a de viajar como era seu desejo.