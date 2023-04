Filha de Lionel Richie já casou Sofia Richie e Elliot Grainge subiram ao altar no sábado.

Sofia Richie

Foto: DR

01:30

A filha de Lionel Richie, Sofia, subiu ao altar no passado sábado, 22 de abril. A modelo, de 24 anos, trocou alianças com Elliot Grainge, de 29, numa cerimónia, em França, que contou com a presença de familiares e amigos, como Paris Hilton e Cameron Diaz.

Mais sobre