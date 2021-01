Filha de Luís Figo apaixonada por primo do rei Felipe VI de Espanha

15:12

"São oficialmente um casal", revelou uma fonte ao site 'Vanitatis'. O antigo jogador de futebol, assim como a mulher Helen Svedin não podiam estar mais felizes: " Os pais dela estão encantados com o Beltrán e ela já o apresentou às amigas".



Nas redes sociais, o casal já não esconde a paixão que sentem um pelo outro. Beltrán, de 27 anos, publicou duas imagens em que surge ao lado da amada na neve. Numa delas, o modelo e a jovem posaram para a câmara com os fatos de esqui, enquanto noutra surgiram abraçados em frente a um espelho, evidenciando a cumplidade que os une. Os 'pombinhos' desfrutaram de uns dias dedicados ao esqui, na estância Baqueira-Beret, nos Pirinéus Catalães, onde o ex-jogador e a família também estiveram.



Amor à distância

Apesar de ambos estarem perdidos de amores um pelo outro, o casal tem de enfrentar a distância que os separa, uma vez que o jovem reside em Madrid, onde aposta na carreira de modelo e representação, e Daniela dedica-se a estudar Biomedicina, em Navarra.

A filha mais velha de, está apaixonada. De acordo com a imprensa internacional, a jovem de 21 anos namora com, primo do rei