Filha de Luís Figo assume romance com primo do rei emérito de Espanha

A revelação pública do namoro foi feita pela filha do ex-futebolista Luís Figo. “Feliz aniversário à pessoa mais especial”, escreveu nas redes sociais, assinalando, assim, a data com fotografias inéditas.



O romance entre Daniela Figo, de 22 anos, e o modelo Beltrán Lozano, de 28, primo do rei emérito de Espanha Juan Carlos, vai de vento em popa e já é vivido às claras.A revelação pública do namoro foi feita pela filha do ex-futebolista Luís Figo. “Feliz aniversário à pessoa mais especial”, escreveu nas redes sociais, assinalando, assim, a data com fotografias inéditas.

A harmonia é tal que também o espanhol com sangue azul retribuiu o gesto de carinho à amada. “Tornas as coisas especiais. Amo-te.”



O romance entre Daniela e Beltrán tem feito correr muita tinta no país vizinho. Luís Figo e a mulher, Helen Svedin, aprovaram o romance.



“Os pais da Daniela estão encantados com o Beltrán. Ela já o apresentou”, explicou uma fonte próxima do casal.