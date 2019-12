Filha de Madonna simula orgia no Museu

A carregar o vídeo ...

Filha de Madonna em orgia no museu

A filha de 23 anos de Madonna, Lourdes Lola Leon, está a dar que falar devido a uma performance artística feita num Museu de Miami, nos Estados Unidos, e em que surge a simular uma orgia com outras 29 pessoas.Recorde-se que a jovem, que é filha da cantora com o dançarino Cubano Carlos Leon, tem dado cada vez mais que falar e no ano passado estreou-se como modelo, ao desfilar na Semana da Moda de Nova Iorque.Veja o vídeo da performance artística intitulada de 'Love Different'.