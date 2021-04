Filha de Maradona apaixonada por ex-jogador do FC Porto

Banfield, onde o músico mora, e também se mostrou fã da sua banda de rock, Barrio Viejo.



Desde que a relação foi tornada pública que a filha de Maradona tem deixado mensagens enigmáticas na redes sociais.



"Às vezes não me importo com minha opinião ... Imagine com a sua", escreveu.



De acordo com a imprensa internacional o novo casal encontra-se na Patagónia, onde Osvaldo vai atuar com a sua banda.



Daniel Osvaldo era muito próximo de Diego Maradona e o antigo jogador do FC Porto fazia-lhe constantes elogios e homenagens nas redes sociais.

, filha de Diego Maradona, está apaixonada.Há muito que é comentado na imprensa argentina um alegado romance entre a filha da antiga lenda do futebol e Osvaldo, que agora se dedica à carreira na música. No entanto, ambos sempre negaram, até porque Osvaldo era casado.Gianinna tem sido vista em