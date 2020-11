Filha de Maradona em lágrimas com a morte do pai: "Estou destruída por dentro"

Depois das cerimónias fúnebres de Diego Maradona, Dalma, uma das cinco filhas assumidas oficialmente pela lenda argentina, quebrou o silêncio sobre a morte do pai para prestar a sua sentida homenagem.Num longo depoimento escrito nas redes sociais, Dalma não escondeu a grande tristeza que vive com a partida prematura do pai, aos 60 anos.começa por escrever, acrescentando que vai defender sempre Maradona."Estou destruída por dentro. Amo-te papá, e vou amar-te e defender-te toda a minha vida [...] Junto os meus cacos e não imagino como vai ser a minha vida sem ti".Além dos cinco filhos que reconheceu na Justiça, há ainda quatro que moveram processos afirmando ser filhos de Maradona. Crê-se que, no total, o astro argentino possa ter deixado até 11 descendentes.