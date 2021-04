Filha de Maradona namora com ex-craque dos Dragões

Gianinna, filha de Diego Maradona, está apaixonada. O eleito é Daniel Osvaldo, antigo jogador de futebol, que viveu em Portugal e integrou o plantel do FC Porto em 2015.









Atualmente a fazer carreira na música como vocalista de uma banda de rock, o ex-atleta de 35 anos tem passado os dias com a estilista, de 31, e a imprensa argentina já não tem dúvidas de que os dois estão a viver um romance escaldante, depois de meses de rumores nunca confirmados.

Gianinna tem sido vista nas ruas de Banfield, onde Daniel Osvaldo mora. No entanto, os vizinhos preferiam a ex-mulher do músico, a atriz Jimena Baron. “Era muito mais simpática do que a Gianinna. Dizia-nos sempre ‘Olá’”, disse uma moradora à imprensa local.





Os rumores intensificaram-se quando a filha da lenda do futebol partilhou um vídeo onde se mostrava a assistir a um espetáculo da banda Daniel Osvaldo, Barrio Viejo.





A vida amorosa do cantor já fez correr muita tinta. No ano passado, durante a quarentena, reconciliou-se com Jimena Baron pela terceira vez. O casal estava a tentar dar uma oportunidade à relação, até que surgiu o nome de Gianianna. A verdade é que o antigo craque é amigo de longa data da filha de Maradona e a relação intensificou-se em 2016, quando Osvaldo regressou à Argentina e ao Boca Juniors e se instalou no mesmo bairro da estilista. Dalma, a irmã de Giananna, era uma das melhores amigas de Jimena, por isso as famílias encontravam-se frequentemente.