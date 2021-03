Filha de Maria Cerqueira Gomes afastada da novela da TVI após polémica

vez que não tem qualquer experiência na área da representação.A escolha fez com que surgissem rumores de queestivesse a favorecer os amigos no canal de Queluz de Baixo. Perante a notícia de que a jovem tinha sido escolhida pela direção da estação para integrar o elenco do próximo projeto de ficção do canal, vários atores e realizadores manifestaram o seu desagrado com a situação, entre eles a neta de Eunice Muñoz , disse.Kika, como é conhecida, trabalha como modelo e foi uma das candidatas a um casting. No entanto, a estreia no mundo da representação não correu como planeada.As gravações da novela arrancam ainda durante o mês de março.Francisca, de 18 anos, é a filha mais velha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e do piloto de automóveis Gonçalo Gomes.