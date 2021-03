Filha de Maria Cerqueira Gomes anunciada como “novo talento” em novela da TVI

01:30

Vânia Nunes

Depois de vários avanços e recuos, a filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, vai mesmo participar na próxima novela da TVI, ‘Festa É Festa’, confirmou Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento. "Há espaço para novos talentos", disse, referindo-se à modelo de 18 anos, mais conhecida por Kika, na apresentação do projeto.A jovem esteve no centro da polémica nas últimas semanas, uma vez que foi escolhida para o projeto através de um casting, não tendo qualquer formação na área, gerando revolta por parte de atores que estudaram representação e não têm oportunidades na área. Foi o caso de Margarida Bakker, filha de Alexandra Lencastre, ou Lídia Muñoz, neta de Eunice Muñoz. Ambas mostraram indignação pelo facto de a "beleza" ou a projeção nas redes sociais ser mais relevante do que o talento e a formação.Perante a controvérsia, chegou a ser avançado que a Kika estava fora da novela, o que não se verificou.