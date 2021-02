Filha de Maria Cerqueira Gomes é a nova estrela das novelas da TVI

A filha de Maria Cerqueira Gomes é a nova aposta da TVI para as novelas.De acordo com a revista 'TV Guia', Francisca, de 18 anos, foi escolhida pela direção do canal para integrar o elenco do próximo projeto de ficção do canal.Kika, como é conhecida, trabalha como modelo e foi uma das candidatas a um casting. Segundo a publicação, Gabriela Sobral, responsável pela ficção da Plural, e Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento do canal de Queluz de Baixo, não hesitaram na hora de escolheram a jovem, considerando que tem talento e potencial para evoluir como atriz.As gravações do novo projeto deverão arrancar já em março.Kika Cerqueira Gomes é fruto da relação da apresentadora com o Gonçalo Gomes.