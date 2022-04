Filha de Maria Cerqueira Gomes em clima de cumplicidade com piloto de Fórmula 1

Modelo e Pierre Gasly podem estar a namorar depois de terem sido vistos aos abraços numa discoteca do Porto.

01:30

Carolina Marques Dias

Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 (AlphaTauri), esteve a passar uns dias de férias no Porto e contou com uma companhia especial: Francisca Cerqueira Gomes. O automobilista francês, de 26 anos, e a modelo, de 19, foram vistos abraçados e em clima de grande cumplicidade numa discoteca da Invicta, o que levantou suspeitas de que possam estar a namorar.









Nas redes sociais, o novo casal também não se tem inibido de trocar ‘gostos’. Além do mais, o melhor amigo de Pierre Gasly, Ilies Nadri, que também esteve no Porto, começou a seguir a filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes nas redes sociais.

Kika, como é carinhosamente tratada, nunca assumiu publicamente um relacionamento amoroso, optando por manter os seus romances longe dos olhares mais curiosos. Já o mesmo não se pode dizer do piloto, que namorava com a modelo ucraniana Katerina Berezhna desde 2020. Mas, no início deste ano, o casal deixou de aparecer junto publicamente, o que levantou suspeitas de que estão separados.