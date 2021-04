Filha de Maria Cerqueira Gomes excluída do genérico da novela da TVI

Entretanto, perde o papel que lhe estava inicialmente atribuído para a atriz Beatriz Barosa e ficou com um outro com menos destaque. "

", explicou a jovem numa recente entrevista.





A carregar o vídeo...

Kika Cerqueira Gomes excluída do genérico de 'Festa é Festa'

É esta noite que estreia o grande projeto de ficção da TVI, a novela '', masjá levantou um pouco a ponta do véu ao divulgar o genérico do projeto.Nas imagens, pode ver-se os atores que integram o elenco, como Ana Guiomar, Pedro Teixeira, Pedro Alves, Ana Brito e Cunha, Sílvia Rizzo, Maria do Céu Guerra, entre outros, no entanto,A modelo de 18 anos era para ser uma das protagonistas da trama, mas acabou por ficar com um papel secundário depois de toda a polémica que se gerou à sua volta.