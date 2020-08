Filha de Maria Cerqueira Gomes já é estrela na moda

19:02

André Filipe Oliveira

"Tal mãe, tal filha!" A expressão assenta que nem uma luva, a. A jovem, de apenas 17 anos, decidiu seguir as pisadas da progenitora que ainda em jovem decidiu estrear-se nas lides da moda. Kika, como é carinhosamente tratada pela família e amigos, aceitou o convite da Central Models e já começou a fazer algumas campanhas fotográficas. Esta não é, no entanto, a sua primeira experiência à frente das câmaras. Já tinha sido convidada para protagonizar uma campanha de biquínis e fatos de banho e antes brilhado na passerelle no Portugal Fashion, em 2018. No mesmo ano concorreu ao concurso Elite Model Look e já tinha dado nas vistas.Nas redes sociais, a apresentadora da TVI partilha várias fotografias com a filha. As duas são muitas vezes alvo de elogios por parte dos admiradores, nas redes sociais, que enaltecem a relação cúmplice entre as duas. Mãe e filha brilham em sessões de exercício físico no ginásio e também nas praias. Fotografam-se lado a lado em biquíni e recebem uma verdadeira avalanche de elogios. "É muita beleza nesses genes", "a filha com corpo de mulher, a mãe com corpo de jovem" ou "duas irmãs lindas", foram alguns dos comentários deixados por amigos e fãs, numa recente partilha fotográfica de Maria com a filha, durante as férias no Algarve.Em setembro próximo, Maria Cerqueira Gomes poderá voltar a sofrer com a distância da filha Kika, que já manifestou vontade em mudar-se para Lisboa e deixar o Porto. Uma decisão motivada em primeiro lugar pelos estudos e agora pela carreira como modelo, a que quer dedicar-se com muito empenho.