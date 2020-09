Filha de Maria Cerqueira Gomes estreia-se como modelo

Devagar se faz o caminho, mas para Kika Cerqueira Gomes o sucesso parece estar à vista e ainda em tenra idade. Com apenas 17 anos, a filha mais velha de Maria Cerqueira Gomes, fruto da relação com o piloto Gonçalo Gomes, passou a integrar a Central Models, agência gerida por Tó Romano, como modelo. As primeiras fotografias profissionais captaram vários elogios por parte dos fãs e amigos nas redes sociais da agência e da jovem.









Este é um motivo de orgulho para a apresentadora da TVI que vê a filha seguir as suas pisadas - Maria estreou-se como modelo e só mais tarde conquistou um lugar na televisão. “Ohhh meu Deus”, escreveu a estrela do Norte em reação às imagens divulgadas pela agência.

Além da promissora carreira na moda, Kika tem em mente outros voos, como a mudança para Lisboa, para frequentar o Ensino Superior, o que fez Maria Cerqueira Gomes manter a casa que comprou em Lisboa, apesar de ter regressado ao Porto

Francisca Cerqueira Gomes rouba elogios em novo ensaio fotográfico



Uma das primeiras experiências da filha de Maria Cerqueira Gomes na moda foi numa produção em biquíni, a convite de uma conhecida marca de roupa de praia. Francisca captou atenções devido ao corpo escultural.



Mãe e filha somam elogios no Instagram



Maria Cerqueira Gomes e a filha são um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Os admiradores apontam-lhes várias semelhanças e tecem rasgados elogios às duas.