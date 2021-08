Filha de Marisa Liz apoia nova paixão da artista

07 ago 2021 • 19:26

A revelação da nova paixão da artista apanhou muitos de surpresa. A verdade é que as pistas do romance já andavam à solta nas redes sociais, dando a entender que poderia haver algo mais do que uma amizade.A passagem do novo par romântico pela competição ‘Portugal Lés a Lés’ foi o evento que deitou por terra todas as dúvidas e expôs o romance. Agora, os dois têm aproveitado para celebrar a união que tem sido acompanhada a par e passo pelas respetivas famílias e com muito agrado.A jovem, em especial, é muito próxima de Diogo Branco e não faz por escondê-lo. Os dois trocam diversas impressões nas redes sociais, denunciando assim a boa relação que mantém.Apaixonada, Marisa Liz leva um novo ânimo aos concertos com os Amor Electro, que voltaram à estrada na última semana, e às gravações da nova temporada do ‘The Voice Portugal’, que arrancam nas próximas semanas.